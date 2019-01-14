BİST100 Endeksi teknik analizi

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14 Ocak 2019, 15:33

BİST100 endeksi %0.94 düşüşle 90.825 puandan açıldı.Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla 90.500'ün altına sarkan endeks bu seviyeden kayıpların bir kısmını telafi etti.



İlk seansı %0.82 ekside 90.937 puandan tamamladı.Dolar endeksi 95.0 seviyesinin üzerine yükselirken EUR/USD paritesi 1.15'in altına sarktı.



ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.66 seviyesine gerilerken Türkiye'nin gösterge tahvil faizi %18.94'den 10 yıllık tahvil faizi %16.62'den işlem görüyor.



Türkiye'nin CDS'leri yeni hafta itibari ile 378 seviyelerine yükseldi.



ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasi BİST100'de satış ağırlıklı bir gün izlenirken Dolar/TL yukarı yönlü seyir ediyor.



Alçalan takoz formasyonunu yukarı kıran endeks kısa vadede 88.800 üzerinde kaldıkça kar satışlarıyla karşılaştı.Düzeltme sonrası yükseliş eğilimini 92.220-92.700 aralığı ilk hedef olmak üzere bu aralıktaki yükseilişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.



Endeksin yükseliş eğilimini güçlendirerek devam ettirebilmesi için 91.400'ün üzerine yerleşerek günlük kapanış yapması lazım.



Endeks kısa vadede 91.400'ün altında kaldıkça 89.600/88.500/88.000 aralığına kadar satışlar devam edebilir.



Kısa periyotta göstergelerde oluşan negatif görünüm kar satışlarının devam edeceğini gösteriyor.



Yurtiçinde;



Pazartesi sanayi üretimi,Salı işsizlik oranı ve bütçe dengesi,Çarşamba TCMB faiz kararı açıklanacak olup bu veriler takip edilmelidir.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

