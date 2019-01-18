BİST100 ve küresel piyasalardaki olumlu havanın nedenleri

Bu hafta hem BİST100 hemde küresel piyasalar çok iyi toparlanma gösterdi.
Sebeplerine gelecek olursak;
PPK toplantısında faiz indiriminin gelmemesi fakat toparlanma gözlemlendiği ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğiz açıklamaları,
Çin Merkez Bankası'nın piyasaya yüksek miktarda likidite sunması genişleyici para politikasına devam edecek olması,
Powell'dan sonra diğer FED yetkililerininde güvercin açıklamaları Mart ayındaki beklentinin düşmesi,
İngiltere'de BREXIT oylamasının parlementodan geçmemesi Euro bölgesindeki stresin azalması,
Draghi'nin açıklamaları Euro bölgesinde genişleme para politikasının 2019'da devam edeceği beklentisinin artması,
ABD-Çin arasındaki görüşmelerden iyimser açıklamaların gelmesi.
Bütün bu gelişmeler piyasalara olumlu yansıdı.
BİST100' dönecek olursak;
Endeks şuanda 97.850.03 %1.10 yukarıda.93.000'den gelen hacimli alışlar endeksi yukarı taşıdı.
Fakat doların düşmemesi endeksin tekrar 94.500 seviyelerine gelme olasılığını düşündürüyor.
Dolar/TL 5.350'den işlem görüyor.PPK sonrası 5.30 seviyesine kadar gerileyen dolardaki düşüş sınırlı kaldı.
Kademeli olarak 5.30-5.47 arasında hareketini beklediğim Dolar/TL 5.47 üzerinde günlük kapanış yaparsa hedef seviye 5.60 olacaktır.
Ekonomist Yasin Alıcı
18 Ocak 2019, 15:26
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