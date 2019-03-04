Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında burç yorumları yapan Nuray Sayarı bir anda rahatsızlandı. Canlı yayının kesildiği anlarda, Sayarı'ya müdahale edildi ve kendisine gelmesi sağlandı. Tüm burçları yorumlayan Sayarı, programı sıkıntısız bir şekilde katılabildi

31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli’dir. 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmış. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.Nuray Sayarı’nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.Nuray Sayarı, İş adamı ile 1989 yılında evlendi. Biri Doğuş Sayarı (d.1990) adında olmak üzere iki oğlu vardır.Kitapları : Rastlantı Yoktur Neden Vardır Parçalanan Ruhlar Astroloji ve Burçlar 2012 Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet İçindeki Gücün Sırrını Keşfet 2013 Astroloji ve Burçlar 2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası 2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası Aşk Kuantumu Dilek Kartları Beyaz Mucizeler Astroloji & Burçlar 2015 2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası Astroloji Burçlar 2016