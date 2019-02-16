David Michael Satterfield ile ilgili şu bilgiler verildi:
"Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olarak görev yapan ve diplomatik temsilci sıfatına sahip bulunan Büyükelçi Satterfield, 2017 yılından bu yana Yakın Doğu İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır. Büyükelçi Satterfield bunun öncesinde 2014 ile 2017 yılları ile 2009 ile 2013 yılları arasında Roma’da Çokuluslu Güç ve Gözlemciler Genel Müdürlüğü yapmıştır. Büyükelçi Satterfield, 2014 yılında Trablus’ta Dışişleri Bakanı Libya özel müşavirliği; 2013- 2014 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri Kahire Büyükelçiliği’nde Maslahatgüzarlık görevini ifa etmiştir. Satterfield, 2005-2006 yılları arasında Bağdat’ta Başmüsteşarlık; 1998 ile 2001 yılları arasındaysa Amerika Birleşik Devletleri Lübnan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Büyükelçi Satterfield, 2001 ile 2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri’nde çalışmış ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muavinliği, Birinci Müsteşar Yardımcısı Muavinliği ve Yakın Doğu İşleri’nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekilliği gibi üst kademe görevlerde bulunmuştur. Büyükelçi Satterfield, ABD Başkanlığı Seçkin Üst Düzey Yönetici Ödülü, ABD Dış İşleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ile ABD Ordusu Üstün Sivil Hizmet Ödülü sahibidir. Maryland Üniversitesi mezunu olan Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir."
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