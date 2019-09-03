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AK Parti'den istifa eden Talha Erol Durmaz kimdir? Talha Erol Durmaz kaç yaşında? Talha Erol Durmaz nereli

AK Parti'den istifa eden Talha Erol Durmaz kimdir? Dr. Talha Erol DURMAZ 07 Mayıs 1973’te Erzincan’da doğdu. İlkokulu Erzincan Merkez Başpınar Köyü’nde, orta ve lise öğrenimini Erzincan İmam Hatip Lisesi’nde yaptı. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olarak tamamladı

AK Parti'den istifa eden Talha Erol Durmaz kimdir? Talha Erol Durmaz kaç yaşında? Talha Erol Durmaz nereli

AK Parti'den istifa eden Talha Erol Durmaz kimdir? Talha Erol Durmaz kaç yaşında? Talha Erol Durmaz nereli?

Dr. Talha Erol DURMAZ 07 Mayıs 1973’te Erzincan’da doğdu. İlkokulu Erzincan Merkez Başpınar Köyü’nde, orta ve lise öğrenimini Erzincan İmam Hatip Lisesi’nde yaptı. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olarak tamamladı.

Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği (3,5 yıl) 

Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (5 yıl)

Erzincan  Özel Neon Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (5 yıl) Yaptı.

Trabzon Belediyesi Gençlik Meclis Başkanlığı Yaptı.

Trabzon Sağlık Sen İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Talha Erol DURMAZ İntermediate düzeyde İngilizce ve temel düzeyde Arapça bilmektedir.

Etiketler; #ak parti #Talha Erol Durmaz
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