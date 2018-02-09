AKP İl Başkanlığı görevinden istifa eden Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında? Selim Temurci nereli? Selim Temurci'nin biyografisi haberimizde...

1970 yılında Rize Çayeli’nde doğan Selim Temurci, İmam Hatip Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.



Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdi.



Köprü Grubu Derneği Başkanlığının yanısıra bir çok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci'nin ekonomi ve siyaset alanlarında çok sayıda makalesi yayımlandı.



Siyasi çalışmalarına Gençlik Kollarında başlayan Temurci; İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundu.



2006 – 2009 yıllarında AKP Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.



8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr.Selim Temurci görevinden istifa etti.



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