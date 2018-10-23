AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bizzat isim vererek hedef aldığı, andımızın yazarı Reşit Galip kimdir? Cumhuriyetin kuruluşunda büyük hizmetleri olan doktor Galip, Atatürk'ün de takdirini kazanan birisi. Andımızı yazarken hedefi de vatana, millete, cumhuriyete bağlılık ruhunu aşılamaktı.

Andımızı sert sözlerle hedef aldı, öğrenci andının ilk halinin yazarı olan Reşit Galip'i eleştirdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Peki Reşit Galip aslında kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılırken Mustafa Kemal Atatürk'e ne gibi destekleri oldu?



Türk siyasetçi ve doktor Reşit Galip ya da Mustafa Reşit Baydur. 1893'te Rodos'ta doğdu. Geçirdiği zatüre sonucu hayatını kaybene kadar yani 5 Mart 1934'e kadar Türkiye'nin geleceği için hizmet verdi. Türk Tarih Kurumunun temelini oluşturdu. Türk Tarihi Tetkik Heyeti’nde genel sekreterlik yaptı. Türk Dil Kurumu’nda başkanlık görevini üstlendi.



Kurtuluş Savaşı başladığı sırada milli mücadeleyi destekledi Reşit Galip. Köy halkını bilgilendiren bir teşkilat kurdu.



Kazanılan zaferin ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne katkılarının yanı sıra 1923'ün ardından Meclis'te de görev aldı. Atatürk'le yolu 1923 yılında kesişti. Aylardan marttı. Reşit Galip'in hekimlik yaptığı Mersin'e gitmişti Gazi Mustafa Kemal. Galip burada yaptığı konuşmada etkilemişti önderimizi. İşte o Reşit Galip, iki yıl sonra Atatürk'ün önerisiyle milletvekilliğine aday gösterildi.



Bakanlığı sırasında ilkokuldan başlayarak öğrencilere vatan, millet, cumhuriyet ruhu aşılamaya yöneldi Galip... Cumhuriyet 10. yılını doldururken 23 Nisan 1933 sabahı çocuklarına kendi yazdığı bir andı okuttu. Daha sonra Bakanlıkça yayımlanan bir genelge ile ant sürekli hep bir ağızdan seslendirildi.



Hükümet "İstanbul Darülfünunu"nun kapatıldığını öne sürsede 1931 yılında verilen kararla aslında burası çağdaş bir üniversiteye dönüştürüldü. Hatta başarılardan dolayı Atatürk, "Doktora gıpta ediyorum. Üniversite Reformu gibi büyük bir meseleyi eline aldı ve onu başarıyor." demişti.



Peki, Erdoğan'ın hedef aldığı Galip'in kişiği nasıldı? O, Gaz yağı lambasının ışığında askerlere bakteri, aşı, serum üretti. Bunları mehmetçik üzerinde değil bir zarar gelir diye üzerinde denedi. Yani varlığını Türk varlığına armağan etmekten çekinmeyen bir kişiliktir Reşit Galip.



Reşit Galib'in vedası da oldukça çarpıcı. Bir deniz gezisinde denize düşenleri kurtarmak için verdiği mücadele esasında Balkan Savaşı'nda geçirdiği zatürre nükseder ve 5 Mart 1934 günü hayatına gözlerini yumar. Cebinde 5 lirası, yatak odasında binlerce kitabı dışında bir şeyi yoktur.





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