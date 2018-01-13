Gupse Özay'ın yönettiği ve oynadığı merakla beklenen Deliha filminin ikincisi olan Deliha 2 projesinde rol alan Aksel Bonfil kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? 12 Ocak 2018 Cuma günü Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a konuk olan Aksel Bonfil'in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu haberimizde bulabilirsiniz. İşte Aksel Bonfil kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtları

Komedi türündeki film Deliha 2'nin ilk filmi çok beğeni toplamıştı.



Gupse Özay'ın yönetmenliği üstlendiği ve aynı zamanda rol aldığı Deliha 2 filmi 12 Ocak 2018 Cuma günü vizyona girdi.



Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a konuk olan Deliha 2 filminin oyuncularından Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil programa bayağı neşe katmıştı.



Çok sayıda vatandaş 'Aksel Bonfil kimdir? Projeleri neler, nereli kaç yaşındadır' sorularının yanıtını araştırmaya başladı.



AKSEL BONFİL KİMDİR



1989 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aksel Bonfil, aslen İzmirli'dir. Aksel Bonfil İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezunudur. Oyunculuğun yanında yazar ve yönetmen olan Aksel Bonfil Adana Altın Koza Ödülü sahibidir.



Aksel Bonfil, Adı Mutluluk (2015) ve Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008) projelerinin yazarlığını yapmıştır.



DELİHA 2 KONUSU NE



Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha’da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek mi?



CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan Deliha 2 filmi dün vizyona girdi.



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