Usta sanatçı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti. Gürlü’nün kalp rahatsızlığı nedeni ile geçen sene yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ali Gürlü için yarın, 23 Ağustos Cuma günü TRT İstanbul Radyodu’nda saat 11:00’da tören düzenlenecek ve Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek

"Türk halk müziğinin usta sanatçısı Ali Gürlü’yü kaybettik. Gürlü’nün kalp rahatsızlığı nedeni ile geçen sene yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlık durumu iyiye gitmişti ancak usta TRT sanatçımız, kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tekrar hastaneye kaldırıldı ve 72 yaşında kaybettik. Ali Gürlü için yarın, 23 Ağustos Cuma günü TRT İstanbul Radyodu’nda saat 11:00’da tören düzenlenecek ve Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecektir. Nur içinde yatsın.1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT ekranlarında televizyon programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu."