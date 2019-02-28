Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile anlaşacağı iddia edildi. Peki Sergen Yalçın kimdir, hangi takımlarda oynadı, hangi takımları yönetti?

Ali Rıza Sergen Yalçın (d. 5 Ekim 1972, İstanbul), Türk teknik direktör, futbol yorumcusu ve futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Türkiye'de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir.



Futbolculuk kariyeri

"Sergen gibi yetenekler Dünya'ya 100 yılda sadece 1 kere gelir."

Beşiktaş'ın efsane kadrosunun efsane teknik direktörü olan İngiliz Gordon Milne 1994.[2]

"Sergen'deki futbol zekası bende yok. Platini'de olduğunu da sanmıyorum."

Fransa futbol tarihinin Michel Platini ve Zinedine Zidane ile birlikte en önemli 3 oyuncusundan biri olan Tigana, Jean Tigana 2005.[2]

"40 senedir futbolun içindeyim, böyle bir yetenek görmedim. Biraz genç yaşta benim elime gelseydi şimdi kimse Zidane'dan bahsetmiyor olurdu. Çok yazık, O'nun için çok üzgünüm."

Türk futbolunun unutulmaz yabancı Teknik direktörlerinden Mircea Lucescu 2003.[2]

Beşiktaş

Sergen Yalçın, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Burada Serpil Hamdi Tüzün'ün Türk futboluna kazandırdığı isimlerden biri oldu. 1989'da Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanan kadroda yer aldı. Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı’na yükseldi. 1991'in başında A takım ile idmanlara çıkmaya başladı. Sarıyer ile oynanan bir hazırlık maçında bir golü ve bir asisti ile adını duyurdu. 1990-91 sezonunun ikinci yarısında zaman zaman 16 kişilik kadroya girse de maçlara çıkmadı. Aynı sezon Beşiktaş PAF takımı İstanbul şampiyonluğunu da kazanırken, Sergen de golleriyle takıma destek oldu.



Sergen, ilk resmi maçını 1 Eylül 1991'de Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Sezonun ortasında bir ara tekrar Beşiktaş PAF takımında forma giyse de sezonun ikinci yarısından sonra uzun süre Beşiktaş formasını çıkarmadı. 1991-1996 yılları arasında başarılı performansıyla dikkat çekti ve 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası gördü. Ancak başarılarının yanında kumar, at yarışı gibi tutkuları yüzünden de eleştirildi.



Genç millî takım

60 kez millî takımlara çağrılan Sergen Yalçın, ilk olarak Beşiktaş PAF takımında oynarken 1 Mart 1989'da Tiflis Turnuvası'nda SSCB'ye karşı U-16 formasını forma giydi. 21 Ocak 1990'da ise yine SSCB'ye karşı oynan bir özel maçta ilk kez U-18 forması giydi. 13 Mayıs 1992'de ise İsrail'le oynanan bir özel maçta U-21 olup, ümit millî formayı giydi.



1993 Akdeniz Oyunları'na katılan Olimpik millî takımda yer aldı. 3 grup maçında 3 gol atarak takımın bir üst tura çıkmasına yardım etti. Yarı finalde Lilian Thuram, Zinedine Zidane, Pascal Nouma gibi geleceğin ünlü oyuncularının barındığı Fransa'yı elediler. Türkiye finalde Cezayir'i yenip tarihinde ilk ve günümüze dek tek olan altın madalyayı kazanırken Sergen de Hakan Şükür ile birlikte galibiyet gollerinden birine imza attı.



A millî takım

27 Eylül 1993'te Polonya maçı için ilk kez A millî takıma çağrıldı. 31 Ağustos 1994'te ise Makedonya karşısında oynanan özel maçta ilk kez A Millî formayı giydi. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan 8 maçın 6'sına forma giyip, İsveç ve İzlanda'ya gol attı. Türkiye, grupta ikinci olup Euro 1996'ya gitmeye hak kazandı. Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ve Portekiz maçlarında forma giydi. 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Belçika maçında 57. dakikada oyuna girip, 3 dakika sonra gol attı. Ancak golden 4 dakika sonra kırmızı kart görerek atıldı.



Sergen, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan 8 maçta da forma giydi ve Moldova'ya 1 gol atarak, takımın Almanya'nın 2 puan arkasından 2. olup, play-off'lara kalmasında yardım etti. Play-off maçlarında da forma giydi ve Türkiye'nin tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na gitmesinde rol aldı. Euro 2000 kadrosuna da çağrılan Sergen, grup maçlarında İtalya ve İsveç maçlarında forma giydi. Türkiye çeyrek finale kalıp, Portekiz'e elenirken maçın son anlarında oyuna girdi. 2002 FIFA Dünya Kupası play-off'larına çağrılıp, 5-0'lık Avusturya maçında forma giyen Sergen, sakatlığı yüzünden kupaya katılamadı. Son millî maçında 11 Ekim 2003'te 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İngiltere'ye karşı oynadı.



2013-2014 sezonunda 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak lige iyi bir başlangıç yapamayan Gaziantepspor, Bülent Uygun'la yollarının ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.[6] 21 Aralık 2014 tarihinde Roberto Carlos'un Sivasspor'dan ayrılması ile takımda ismi geçmeye başlayan Sergen Yalçın, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.[7] 23 Aralık 2014 tarihinde Sivasspor ile ilk antrenmanına çıktı.[8] 25 Ekim 2015 tarihinde Sivasspor ile son antremanına çıktı. 11 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor'la anlaşan Sergen Yalçın 22 Nisan 2017 tarihinde Kayserispor'daki görevinden istifa etti.[9] 31 Temmuz 2017 tarihinde Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.[10] 25 Eylül 2017 tarihinde Eskişehirspor'dan istifa etmiştir.[11] 06 Mart 2018 tarihinde Atiker Konyaspor ile sözleşme imzalamıştır.[12] 31 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona ermiş olup yenilenmemiştir.