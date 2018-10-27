Cumhurbaşkanı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine atandı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine atandı.



Ankara Valiliğine atananan Vasip Şahin kimdir?

1986'da kaymakam olarak devlet adamlığı görevine adım atan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2008'de İller İdaresi Genel Müdürü oldu. 2010'da ise bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı.



1964 yılı Bayburt doğumlu olan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



1986 yılı Haziran ayında Erzincan'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu - Küre, Malatya - Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu - Mudurnu, Ankara - Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık ve Düzce'de Vali Yardımcılığı yaptı.



2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulunan Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren ise İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.



Şahin, 2010'un Mayıs ayında bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı, 3 Ağustos 2012'de ise Malatya Valisi oldu. Şahin, 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile İstanbul Valiliğine atanarak, 25 Eylül 2014 tarihi itibarıyla görevine başladı. Vasip Şahin evli ve üç çocuk babasıdır.



Vasip Şahin 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliğine atandı.

