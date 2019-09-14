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ATV Kim Milyoner Olmak İster ile ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi filmlerde oynadı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunacağı iddia edilen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat hikayesi merakla araştırılıyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster ile ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi filmlerde oynadı

BİYOGRAFİ 14.09.2019, 17:30
ATV Kim Milyoner Olmak İster ile ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi filmlerde oynadı

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Balâ), Türk oyuncu ve eski modeldir.

Biyografi


Aslen Türkmen'dir. Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğlu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır. 2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol. 2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır. 2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır.

2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı.

İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Filmografi
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
1998-2002    Deli Yürek    Yusuf Miroğlu    Dizi
2001    Hayat Bağları    Kendisi    Dizi
2001    Deli Yürek: Bumerang Cehennemi    Yusuf Miroğlu    Film
2003-2005    Alacakaranlık    Ferit Çağlayan    Dizi
2004    Yazı Tura    Cevher    Film
2005-2007    Acı Hayat    Mehmet Kosovalı    Dizi
2005    Zağara Ve Diğerleri    Polis    Dizi
2006    Son Osmanlı Yandım Ali    Ali    Film
2007    Kabadayı    Devran    Film
2009    Ejder Kapanı    Akrep Celal    Film
2009-2011    Ezel    Ezel Bayraktar    Dizi
2012    Uzun Hikaye    Bulgaryalı Ali    Film
2012-2015    Karadayı    Mahir Kara    Dizi
2017    Cingöz Recai    Recai    Film
2018    Mehmed Bir Cihan Fatihi    II. Mehmed    Dizi

#atv #kim milyoner olmak ister #Kenan İmirzalıoğlu
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