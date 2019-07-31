Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir

"Başkanımız Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de AYDIN / Nazilli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Newyork’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev almış, sanayici olarak da faaliyetlerde bulunmuştur."

Aydın Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:



"Başkanımız



Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi / CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçilen Özlem Çerçioğlu, 22 Temmuz 2007’de yeniden seçildi.



TBMM’de de başarılı çalışmalara imza atan Özlem Çerçioğlu, Aydın’a daha iyi hizmet vermek amacıyla 29 Mart Yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın’ın ilk bayan belediye başkanı seçildi.



Başkanımız Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, Ingilizce bilmektedir." "Başkanımız Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de AYDIN / Nazilli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Newyork’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev almış, sanayici olarak da faaliyetlerde bulunmuştur.Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi / CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçilen Özlem Çerçioğlu, 22 Temmuz 2007’de yeniden seçildi.TBMM’de de başarılı çalışmalara imza atan Özlem Çerçioğlu, Aydın’a daha iyi hizmet vermek amacıyla 29 Mart Yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın’ın ilk bayan belediye başkanı seçildi.Başkanımız Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, Ingilizce bilmektedir."