Sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan son dakika operasyonunda İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardın Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valisi Basri Güzeloğlu; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı; bu gelişmelerden sonra vatandaşlar Basri Güzeloğlu kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor

1964 yılında Ankara'da doğan Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır valisi olarak görev yapmaktadır. Bu sabah saat 06:00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan operasyondan sonra Basri Güzeloğlu; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak atandı. Peki Basri Güzeloğlu kimdir ve nereli?



22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, idareci bir aileden gelmektedir.



İlk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.



Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.