Ankara’da meydana gelen tren kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı. Tren kazasında Prof. Berahitdin Albayrak hayatını kaybetti

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı.



Kazada Prof. Berahitdin Albayrak hayatını kaybetti.



Tren kazasında yaşamını yitiren Prof. Berahitdin Albayrak kimdir?



Akademik Özgeçmiş

Lisans: 1990, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Yüksek Lisans: 1994, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora: 1999, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

Araştırma Gör: 1991, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dalı

Öğretim Gör: 1999, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.: 2002, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dalı

Doçent: 2002, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dalı

Profesör: 2008, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dalı



Araştırma Alanları

• Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)

• Küçük Kütleli Yıldızlar

• Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar

• Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi

• Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi



Kazandığı Burslar, Ödüller, Beratlar ve Bilimsel Başarılar

• İlk yazar olarak yer aldığı “A spectroscopic atlas of Deneb (A2 lae) ll 3826-5212, A&A 400, 1043 (2003)” makale Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararası bilimsel dergide kapak konusu olarak seçildi. Astronomi ve Astrofizik ile ilgili araştırmaların yer aldığı SCI kapsamındaki bu dergi, ayda dört kez basılmakta olup TÜBİTAK’ın belirlediği ölçütlere göre birinci grup (A1) bilimsel dergiler listesindedir.

• Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü (7 Haziran 2002).

• Ankara Üniversitesi Onur Belgesi (25 Nisan 2002).

• Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü.

• Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü.

• Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOĞAN Astrofizik Bilim Ödülü (Birincilik – 11 Ocak 2002).

• TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (BDP) kapsamında, 1 Ekim 1997 • 1 Ekim 1998 tarihleri arasında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina, The Citadel, Charleston, SC., USA, Fizik Bölümü’nde bulundu.

• Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülü, 2006



Yayın Sayısı

SCI Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 32

SCI Tarafından Taranmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar : 16

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 3

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler : 14

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler : 31



Son Beş Yayını

Elmaslı, A., Albayrak, B., Breger, M., Castanheira, B., Izumiura, H., Selam, S.O., Beck, P., Delta Scuti Yıldızlarının Modlarının Belirlenmesi, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 947

Djurasevic, G.; Ekmekçi, F.; Albayrak, B.; Selam, S. O.; Erkapic, S., A Photometric Study of the W UMa Type Eclipsing Binary V376 And, 2008, RMXAA, 44..249D

Şenavcı, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Aydın, C., SW Lac’ın TUG-TFOSC Tayfları, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 1013.

Kılıçoğlu, T., Başturk, Ö., Şenavcı, H. V., Yılmaz, M., Tanrıverdi, T., Alan, N., Sipahioğlu, S., Aydın, G., Çelik, L., Çalışkan, S., Elmaslı, A., Gökay, G., Çakan, D., Demircan, Y, Ekmekci, F., Selam, S. O., Yüce, K., Albayrak, B. , Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars, 2008, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5801

Şenavcı, H. V.; Nelson, R. H.; Özavcı, I.; Selam, S. O.; Albayrak, B., DN Bootis: A low mass-ratio W UMa-type contact binary, 2008, NewA, 13..468S