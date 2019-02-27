Beren Saat (d. 26 Şubat 1984), Türk oyuncu. Ankara'da doğup büyüdü. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.



Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.



İlk yılları

Beren Saat, 26 Şubat 1984'te Ankara'da, Ayla ve Hüseyin Avni Saat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.[1] Anne ve babası spor akademisi mezunu olan Saat'in Cem adlı bir ağabeyi vardır.[1][2] Ankara'da büyüyen Saat, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. TED Ankara Koleji'nde okurken birçok müzikalde yer aldı.[3] Bir röportajında çocukken elinde deodorant şişesiyle şarkı söyleyip ayna karşısında roller yaptığını, çok düşünüp çok okuduğunu söyledi.[4] Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olan Saat, Başkent Üniversitesi'nde işletme okumaya başladı.[1][3] Bölümden memnun kalmadığını o zamanki erkek arkadaşı Efe Güray'a anlattı ve onun desteğiyle Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmaya katıldı.[3] Yarışmayı ikinci tamamladıktan sonra Tofita isimli bir şeker markasının reklam yüzü oldu ve Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen reklam filmi serisinde oynadı.[5] Daha sonrasında Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve onun desteğiyle ilk başrolünü aldı.[6]



2004–08: Hatırla Sevgili ve Aşk-ı Memnu



2009–12: Sinema filmleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne?



2013–günümüz: İntikam, Benim Dünyam ve Muhteşem Yüzyıl Kösem