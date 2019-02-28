Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, beyin kanaması geçirdi. Dedeoğlu Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Beril Dedeoğlu kimdir?

Ege Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun, FETÖ/PDY’nin organizasyonlarından Abant Platformu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.



FETÖ ile bağı olduğu ve PKK’lıları koruyup kolladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Ege Üniversitesi Rektör Vekili Beril Dedeoğlu’nun sicilinde Abant Platformu yöneticiliği de var. FETÖ’nün ve “açılım”ın altın döneminde Samanyolu TV’de program yapan, Zaman ve Today’s Zaman gazetelerinde yazan Dedeoğlu’nun, Abant Platformu Yönetim Kurulu’nda olduğu ortaya çıktı. Platform üyelerinin tamamına yakını ya FETÖ’den tutuklandı ya da Amerika’ya kaçtı. Dedeoğlu ise hala rektör vekilliği görevinde.



YÖNETİMDE YER ALIYOR



Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Fetullah Gülen’in talimatıyla kurulan ve FETÖ’nün politikalarının geliştirildiği Abant Platformu’nun 2011-2016 arası döneminde Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 2000’li yıllardan itibaren Abant Platformu toplantılarının büyük bir bölümüne katılan Dedeoğlu’nun ismi, 2011 yılından itibaren platform belgelerinde “yönetim kurulu üyesi” olarak yer aldı. Dedeoğlu, en son 31 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen “Demokrasinin Türkiye Sorunu” başlıklı platform toplantısına katıldı.



Abant Platformu, terör örgütü FETÖ/PDY’nin elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu ve katılımcılarının FETÖ ile iltisaklı kişilerden oluştuğu bir organizasyon olarak tanınıyor. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminden bir hafta sonra, 23 Temmuz 2016 tarihinde kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yönetici ve üyelerinin birçoğu ya terör örgütüne üyelikten tutuklandı ya da FETÖ elebaşısı Gülen’in bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtı.



BİR TEK DEDEOĞLU KALDI



İşte Abant Platformu Yönetim Kurulu üyeleri:



Prof. Dr. Eser Karakaş - FETÖ’den tutuklu.



Gazeteciler ve Yazarlar Başkanı Mustafa Yeşil - hakkında soruşturma başlatıldığı için ABD’ye kaçtı.



Prof. Dr. Mümtazer Türköne - FETÖ’den tutuklandı.



Cemal Uşak - Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski Başkanı, İsrail ajanlarıyla görüşmeleri Emniyet kayıtlarına girince Aralık 2015’te yurtdışına kaçtı.



Prof. Dr. Mehmet Hasan Altan - İstanbul Üniversitesi’nden atıldı ve FETÖ’den tutuklandı.



Ali Bulaç - eski Zaman yazarıydı, FETÖ’den tutuklandı.



|Hüseyin Gülerce - kapatılan Zaman gazetesi yazarı, itirafçı oldu, örgütün içyüzünü anlattı.



DEDEOĞLU’NU KİM KORUYOR?



Ege Üniversitesi’nde rektör vekili koltuğunda oturan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun dosyası epey kabarık. FETÖ’nün yayın kuruluşları olduğu gerekçesiyle kapatılan Today’s Zaman’da yazdı, Samanyolu ve Mehtap TV’de program yaptı. Abant Platformu’nun istikrarlı bir üyesi ve yönetim kurulu üyesi. Akil insanlar heyetinde görev aldı. Abdullah Gül’ün atadığı YÖK üyesiydi, Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu hükümette AB Bakanı oldu.



Rektör vekilliği görevine gelir gelmez Ege Üniversitesi’ndeki FETÖ incelemelerini yapan OHAL Komisyonu’nu görevden aldı. KHK ile atılan Hanifi Kurt’u dekan vekili olduğu İletişim Fakültesi’ne dışarıdan öğretim görevlisi olarak görevlendirdi. Tepkiler gelince Kurt’un dersleri geri alındı. Fırat Çakıroğlu cinayetinde görevli olan ve haklarında suç duyuruları bulunan Ender Uslu’yu Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na yükseltirken Genel Sekreter Zafer Gücin’e ise hiç dokunmadı.



CIA’NIN AĞZINDAN ABANT PLATFORMU



Bir dönem Türkiye’de de çalışan CIA’nın direktörlerinden Graham Fuller, Yeni Türkiye Cumhuriyeti adlı kitabında FETÖ’nün Abant Platformu’nu öve öve bitiremiyordu. Fuller, kitabın “Entelektüel Tolerans ve Sorgulama” bölümünde Abant Platformu için şu ifadeleri kullanıyordu: “...Abant Platformu Gülen hareketinin en büyük başarılarından biri. Kayda değer bir entelektüel diyalog sürecinin ortaya çıkardığı Abant Platformu adı verilen yıllık yuvarlak masa toplantıları dizisidir. 1998 ve 1999’da yapılmış olan ilk iki toplantı, bazı anahtar kavramlar konusunda bir sonuca ulaşıncaya kadar tartışan öncü bültenler çıkarmış...”



Fuller, kitabında Abant Platformu’nun 13 ilkesini tek tek sıralayarak önemsediğini belirtiyor ve “Bu ilkelerin Refah, Fazilet ve AKP gibi İslamcı partiler tarafından kabul edilmesi, son derece önemli bir vaat ifâde etmektedir” diyordu.