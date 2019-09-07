Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan nereli? Billur Kalkavan biyografisi
Sosyal medyada açıklamalarıyla gündem olan ünlü oyuncu Billur Kalkavan hakkında araştırmalar yapılıyor. Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kalkavan, oyunculuk ve sunuculuk yapıyor. Peki Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan nereli? İşte Billur Kalkavan'ın biyografisi
BİYOGRAFİ 07.09.2019, 17:16
Çok sayıda dizi ve filmde oynayan Billur Kalkavan'ın biyografisi
Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.
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