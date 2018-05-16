Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında uyuşturucudan hapis kararı çıktı. Peki Çağatay Ulusoy tutuklanacak mı, cezaevine girecek mi? Peki Çağatay Ulusoy kimdir?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında katıldığı Best Model Of Turkey isimli yarışmada birinci olmuştur.



İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde üniversite eğitimine başlayan Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.



Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynamış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.



Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynamıştır.



Yıldırım Türker’in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık’ta vizyona giren olan “Delibal” adlı sinema filminde “Barış” karakteri ile başrolü oynamıştır.



Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü olmuştur.



Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırdı.



Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağdı.



Mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.





