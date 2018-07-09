Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum getirildi.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı unvanına sahip Kurum, 1976'da Ankara'da doğdu.



Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun olan Kurum, 1999- 2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.



2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında Uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzmanlık görevlerini üstlendi.



2009 yılından itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten Kurum, evli ve 2 çocuk babası.