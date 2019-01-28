CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar kimdir, nereli, kaç yaşında

1955 Marmaris doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris’te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine başladı.



Marmaris’in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı ve Marmaris’e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Getob) yönetimlerinde başkan yardımcısı olarak 6 yıl, Marmaris Ticaret Odası'nın kurucuları arasında yer alıp yönetim kurulunda 4 yıl görev yaptı. Siyasi yaşamının başından bu yana üyesi bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına 1999 - 2004 yılları arasında Marmaris Belediye Meclisi’nde 5 yıl görev yaptı. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 57 oy oranıyla Marmaris Belediye Başkanı seçildi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Marmaris halkının oylarıyla tekrar seçildiği Belediye Başkanlığı görevine halen devam ediyor. 1980 yılında Sevgi Acar’la evlendi.



Yüksek öğrenimlerini tamamlamış bir kızı ve bir oğlu ile iki torunu var.