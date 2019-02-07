CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşında

Trabzon / Sürmene- 1953, Halit, Memnune.



1970'te İstanbul Bakırköy Lisesini bitirdi. 1974'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu alanında tamamladı.



Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi oldu. 1983-1984 Döneminde ABD'de 1 yıl süreyle staj yaptı. 1985'te Maliye Başmüfettişi oldu. Maliye Bakanlığında sırasıyla; İstanbul Defterdar Yardımcısı, Ankara Defterdarı, Millî Emlak Genel Müdürü, İstanbul Defterdarı ve Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde ekonomik konularda köşe yazıları yazdı. Ayrıca Su Altı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme AŞ ile Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.



22 ve 23. Dönemde Trabzon, 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcülüğü yaptı. 2010-2015 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili, 2015-2017 yılları arasında TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. 15 Şubat 2018 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.



İyi düzeyde İngilizce bilen Hamzaçebi, evli ve 1 çocuk babasıdır.



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