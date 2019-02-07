banner1002
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı

CHP'deki görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşındadır

CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşında

CHP'deki görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşındadır

Trabzon / Sürmene- 1953, Halit, Memnune.

1970'te İstanbul Bakırköy Lisesini bitirdi. 1974'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi oldu. 1983-1984 Döneminde ABD'de 1 yıl süreyle staj yaptı. 1985'te Maliye Başmüfettişi oldu. Maliye Bakanlığında sırasıyla; İstanbul Defterdar Yardımcısı, Ankara Defterdarı, Millî Emlak Genel Müdürü, İstanbul Defterdarı ve Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde ekonomik konularda köşe yazıları yazdı. Ayrıca Su Altı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme AŞ ile Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Trabzon, 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcülüğü yaptı. 2010-2015 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili, 2015-2017 yılları arasında TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. 15 Şubat 2018 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce bilen Hamzaçebi, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmet akif hamzaçebi #chp
İlişkili Haberler
Mehmet Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı
Mehmet Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı
Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını açıkladı. Hamzaçebi, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.