Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyorum." dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, adaylık açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, her kademedeki parti üyelerine teşekkür etti.



Bunun bir ulusal mesele olduğunu, çok önemli ve çok değerli yerel yönetim süreci olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu önemli bir başlangıç anıdır, çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul'la hatta tüm Türkiye'yle hatta tüm dünyayla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



Çok kararlı, erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya döneminde tüm İstanbul'a yaşatacağından tüm vatandaşların emin olabileceğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En nihayetinde en doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyorum. Bu süreç İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum."



Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi’nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.