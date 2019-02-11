CHP Çanakkale Milletvekili ve CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, geçtiğimiz hafta istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yerine CHP Genel Sekreterliğine getirildi.

Erkek, Akif Hamzaçebi’den boşalan koltuğa yeni bir isim atanana kadar halen yürütmekte olduğu Genel Başkan Yardımcılığı yanında CHP Genel Sekreterlik görevini de üstlenecek.



Muharrem Erkek kimdir?

1969 yılında Çanakkale'de doğan Muharrem Erkek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çanakkale'de serbest avukat olarak çalıştı. Baro yönetiminde görev aldı. Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çanakkalespor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görev aldı.25 ve 26. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. CHP Genel Sekreteridir. Erkek, evli ve 2 çocuk babasıdır.