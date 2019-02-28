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Deniz Akbulut kimdir, nereli kaç yaşında? Deniz Akbulut neden kör oldu, Deniz Akbulut ne zaman gözlerini kaybetti

Bugün Kanal D'de İkinci Magazin programına katılan Deniz Akbulut ile ilgili sosyal medya ve internette çok sayıda arama gerçekleştiriliyor. İnsanlar, Deniz Akbulut'un neden gözlerini kaybettiğini ve hayatını merak ediyor. İşte ayrıntılar

Deniz Akbulut kimdir, nereli kaç yaşında? Deniz Akbulut neden kör oldu, Deniz Akbulut ne zaman gözlerini kaybetti

Deniz Akbulut, 1965 yılında varlık bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Henüz 20'li yaşlarındayken Yeşilçam'a damgasını vuran Deniz Akbulut,

İngiltere'de özel bir Lady okulunda öğrenim görmüş, önce tiyatro sahnelerinde daha sonra sinema filmlerinde yer alarak başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Ancak ünlü oyuncunun bu kariyeri maalesef uzun sürmemiştir.

Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Akbulut, daha sonra da 1976 yılında "Yirmidört Saat" adlı filmle sinemaya ilk adımını attı.

NE ZAMAN GÖZLERİNİ KAYBETTİ: Akbulut, henüz 31 yaşındayken bir film setinde aniden görme yetisini kaybetmiştir.

Etiketler; #deniz akbulut #kanal d #ikinci magazin
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