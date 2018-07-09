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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kimdir?

Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kimdir?

Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Dönmez, özel sektörde başladığı iş hayatını 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleriyle sürdürdü.

2002'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında İştirakler Genel Koordinatörü olarak, İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yapan Dönmez, Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) kurucuları arasında yer aldı.

Dönmez, 4 Ocak 2008'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul üyeliğine atandı. EPDK'nin üyesi olduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliğinde (ERRA) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından yönetim kurulu üyesi seçilen Dönmez, 24 Aralık 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

İngilizce bilen Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Etiketler; #Fatih Dönmez
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