Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali kimdir nereli kaç yaşındadır

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Gitarist Erkan Erzurumlu ile dünya evine giren Sali 6 yıldır birliktelik yaşıyordu.

Yakın dostları, ailesi ve sanatçı dostlarının katıldığı düğünde Sali, güzlliği ile herkesi büyüledi. Ünlü şarkıcı daha önce dediği gibi düğün akşamı peri kızı gibi oldu. 6 yıldır birliktelik yaşayan çift, ünü şarkıcının 3 gün sonra konseri olduğu için balayına çıkamayacak.

Ziynet Sali kimdir?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dünyaya geldi. Uzun yıllar ailesi ile Londra'da yaşayan şarkıcı küçük yaşta gittiği Manchester'da altı yaşına kadar kalmış, 1981 yılında döndüğü KKTC'de ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Ziynet Sali, KKTC Kültür Bakanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev aldı.



1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi ve 1999 yılında konservatuvardan dördüncülükle mezun oldu. Konservatuvar yıllarında birçok müzikhol ve eğlence yerlerinde sahne almış, bu sıralarda bir arkadaşı aracılığı ile zamanın popüler müzik yapım şirketi Dost Müzik'te çalışmalara başladı. İsmini bir Yunanca şarkıdan alan "BA-BA" albümü müzik sektörüne giriş yaptı.



Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı bir süre sahne çalışmalarına ağırlık verdikten sonra iki dilde "Amman Kuzum" albümünü piyasaya çıkardı. Ayrıca "Zordur Oğlum" isimli şarkısı ile "Eurodance 2007" isimli yarışmada Avrupa birincisi olan şarkıcı 2006 yılı Mayıs ayında üçüncü albümü "Mor Yıllar" piyasaya sürüldü ve bu albümle bir kez daha başarısını ortaya koydu.



Ziynet Sali, 2008 yılının sonlarına doğru "Herkes Evine" albümünü çıkardı. Sezen Aksu, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarının yer aldığı Sali'nin albümü çıktığı andan itibaren büyük ilgi topladı. Çıkış parçası, aynı zamanda albümle aynı ismi taşıyan parça büyük bir başarı yakalayarak Türkiye Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi.



Yunan televizyon, radyo ve gazetelerinin davetlisi olarak birçok kez televizyon ve radyo programlarına katıldı. Atina, Selanik gibi şehirlerde konserler verdi. Ziynet Sali "Son Osmanlı Yandım Ali" filminde de yer almıştır. Ziynet Sali, ayrıca 2014 yılında "Star Işığı X Factor" isimli yarışmada, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.