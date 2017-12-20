Ömer Fahreddin Türkkan (1868, Rusçuk-22 Kasım 1948, Eskişehir yakınları), Türk asker ve diplomat. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Medine müdafası kahramanı olarak bilinen Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak niteleyen bir tweet paylaştı. O tweete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Mahir Ünal sert tepki gösterdi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında hakaret gerilimi yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed bir tweet paylaştı. Türkiye'nin tepkisi ise sert oldu. Önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi.



Abdullah bin Zayed'in paylaşımında "1916 yılında Türk Fahreddin paşanın Medine halkının hakkına girdiğini, Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz?" diye sordu. Ardından ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Tweetinde, "İşte Erdoğan'ın dedelerinin müslüman araplarla ilişkisi buydu" ifadelerine yer verildi.



Hakaret içeren mesaja Türkiye'den tepki ise gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Zayed'in Türkiye karşıtı yalanlarla dolu propoganda yayımlanması bir utançtır. Fahreddin Paşa İngiliz planlarına karşı Medine'yi cesurca savundu. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı?" İfadelerini kullandı.



Zayed'in paylaşımına ilişkin bir açıklama da AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zayed'in paylaşımını "yalan, nefret ve tarihi bir çarpıtma" olarak niteledi. "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tarz açıklamaların bölge halkı nazarında hiçbir kıymeti yoktur" dedi.



Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ın İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı yaptığı Medine müdafası büyük takdir toplamış, Türkkan, 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası'ndan sonra "Medîne Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılmaya başlanmıştı.





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