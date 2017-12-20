Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdırmış kumandanımız" dediği Fahreddin Paşa kimdir? Onun kahramanlıkları 1916 yılında başlıyor. Fahreddin Türkkan, İngilizlere karşı verdiği mücadele ile "Türk Kaplanı" ve "Medine Kahramanı" lakâbını aldı. 1921'de ise Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesinde Fransız Ordusuna karşı savaşmakla görevlendirildi.

Fahreddin Türkkan. 1868'de Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Balkan Savaşı'nda Çatalca savunmasında ve Edirne'nin geri alınışı'nda görev aldı.



1916 yılında 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren savaş sonrası "Medîne Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anıldı.



Medine'deki kahramanlıklarına oradaki tarihi eserleri düşman ordusundan kurtarmayı da ekledi. Fahrettin Paşa, Medine'nin elden çıkacağını anlayınca bütün değerli eşyaları yani hazineyi İstanbul’a gönderdi. Bu eserler arasında Hazreti Osman’ın ceylan derisine el yazmalı Kuran’ı, pırlantalı, incili ve amberli tespihler, Kevkebi Dürri adlı 4 parça büyük elmas, her biri 50 kiloluk altın şamdanlar ve daha niceleri vardı.



Medine Kuşatması'ndan sonra savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır'a daha sonra da 5 Ağustos 1919 tarihinde Malta'ya sürgün edildi "Türk Kaplanı." Ancak Eylül 1921'de Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesi'nde Fransız Ordusu'na karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi. 9 Kasım 1921 tarihinde ise kendisine önemli bir görev daha verildi. "Çöl kaplanı" Fahrettin Paşa, 1922 yılında Atatürk tarafından Afganistan'a, Kabil Büyükelçisi olarak atandı.



Aradan yıllar geçti. 1948 yılında Fahreddin Türkkan vefat etti. Mustafa Kemal'in "Daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdırmış kumandanımızdır" dediği kahraman şimdi İstanbul'da, Rumelihisarı Mezarlığı'nda ebedî istirahatgâhında...







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