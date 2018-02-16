05 Mart 1933'te Ankara'da doğan şarkıcı ressam Gönül Akın kimdir

Gönül Akın, Türk Sanat Müziği'ne 40 yıl hizmet etmiş bir ses sanatçısı olmasının yanı sıra son 43 yılını resim yapmaya adamış, önemli kadın ressamlarımızdandır.



5 Mart 1933'te Ankara'da doğdu. İltekin İlkokulu’nda, İkinci Ortaokul’da ve Ankara Kız Lisesi’nde okudu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Sanat hayatına, 1953'te Ankara Radyosu’nda başladı. 1961 yılında «En Beğenilen Ses Sanatçısı» seçildi. TRT Ankara Radyosu'ndan kendi isteğiyle emekli oldu.



Resime ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Gönül Akın, 1962 yılında Ankarada'ki en önemli atölyelere devama başladı. İlk hocası ressam Nüzhet İslimyeli'dir.Türk Amerikan Derneği Lütfü Günay Atölyesi'nde uzun yıllar eğitim gördü. Daha sonra Eşref Üren ve Cihangir Vefa Öztürk ile çalışmalar yaptı.



1986'da A.B.D.'nin Maryland eyaletindeki University of Maryland'da suluboya ve akrilik kurslarına devam etti. Yurtiçi, Avrupa ve A.B.D.'de pek çok karma sergiye ve Türkiye'de devlet resim sergilerine katıldı. Dört tablosu T.C. Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Arşivi için satın alındı.



1988'de A.B.D. Virginia eyaleti jürili resim sergisine iki resmi ile girdi ve jüri tarafından seçilerek sergilenme belgesi almıştır. Türkiye Ressamlar Derneği'nin, A.B.D. Maryland Güzel Sanatlar Birliği'nin, Dünya Kadın Sanatçılar Birliği'nin (U.F.A.C.S.I.), ve Washington Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi'nin üyesidir.



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