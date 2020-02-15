Hayatını kaybeden Hilmi Ok kimdir? 

Hilmi Ok, 1 Aralık 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1948-1960 yılları arasında Defterdar, Kasımpaşa, Galatasaray ve Beylerbeyi'nde futbol oynadı.1977'de FIFA kokartı taktı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekoslovakya ile Hollanda arasında oynanan grup maçını yönetti. Aynı yıl hakemliği bıraktı. Daha sonra hakem hocalığı ve Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yaptı. 15 Şubat tarihinde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok'un hayatını kaybettiğini duyuran bir mesaj yayınladı. TFF'nin mesajı şöyle:

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu.

Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

ulusal.com.tr

