Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi isimlere beste yapan Nesrin Obalı, bu sabah yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şarkıcı Nesrin Obalı kimdir nereli kaç yaşında

Bir süredir kanser ile mücadele eden Nesrin Obalı, hayatını kaybetti.



Acı haberi Onur Akay duyurdu.



Geçtiğimiz sene Obalı’ya kanser teşhisi konulduğunu açıklayan Akay, şöyle dedi:



“Geçtiğimiz sene ağustos ayında, Müslüm Gürses'ten Yaşar İpek'e, Güler Işık'tan Güçlü Soydemir'e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan genç şarkıcı Nesrin Obalı'ya, kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştum. Maalesef Nesrin Obalı'yı bugün sabaha karşı 04:00'da kaybettik. Cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Mekânı cennet olsun, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.”



NESRİN OBALI KİMDİR?



Nesrin Obalı’nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı.



Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi.



2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ‘Sensiz Olmuyor İşte’ albümünde ise, Müslüm Gürses’in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, ‘Yerin Dolmuyor’ isimli eserde ise, şarkıcı Toprak’la da düet yaptı.