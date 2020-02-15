Hayatını kaybeden tiyatrocu Erhan Gökgücü kimdir? 

Devlet Tiyatrolarının eski başrejisörü Erhan Gökgücü, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

1963 yılında mezun olan Gökgücü, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birliği'nde tiyatroya başladı. Ankara Oyuncuları'nı kurarak, kurucu üyelerinden oldu. Bu tiyatroda, oyun müzikleri bestelemeye başladı. Profesyonel rejisini 1965 yılında gerçekleştirdi. 1972 yılında İzmir'de, Devlet Tiyatroları'na tekrar başladı. Trabzon, Adana ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. 1988 yılında Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yaptı. 2005 yılında mesleğinden emekli oldu. Bu sırada İzmir Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi B.Y.Y.O. ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik, Bilkent Üniversitesi’nde de reji ve oyunculuk dersleri verdi.

Meslek hayatında 30'dan fazla ödüle sahip olan usta tiyatrocunun, Çok sayıda tiyatro oyunlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda oynanan çok sayıda özgün oyunu bulunmaktadır. ‘Türk Tiyatrosu Üzerine’ adlı bir çalışması, tiyatro sanatı üzerine sanat dergilerinde yayınlanan yazıları, ‘Can Kızla Türkü Çobanı’ ve ‘İnsan Terinde Büyüyen Çiçek’ adlı iki uzun öyküsü, şiirleri ve kuramsal bir yapıt olan ‘Reji Sanatı’ adlı kitabı da bulunmaktadır.

14 Şubat 2020 tarihinde kalp yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. 16 Şubat'ta Karşıyaka'ya gömülecek.

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