Oyuncu İhsan Gedik, sol dizinden yaralanıp hastaneye getirilmişti. Peki İhsan Gedik kimdir, nereli, kaç yaşında? İhsan Gedik kaç yaşında? İhsan Gedik sağlık durumu nasıl

İhsan Gedik 10 Haziran 1942, Bafra, Samsun doğumludur. Yardımcı adam rollerinin aranan oyuncularından olan sanatçı daha çok Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın filmlerinde mafya tetikçisi, kötü adam rolleriyle sivrildi. 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yıllarda en çok iş yapan oyunculardan olan sanatçı sonraki zamanda bazı TV yapımlarında rol aldı.



'Türk Sineması'nın kötü adamı' olarak bilinen ve Yeşilçam'da 48 yılda 600 yakın sinema filminde rol aldı.



İHSAN GEDİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Yeşilçam'da binin üzerinde filmde 'kötü karakteri' oynayan İhsan Gedik, bir okulda tiyatro gösterisi yaptığı sırada düşerek sol dizinden yaralandı.



İstanbul'da ikamet ettiğini ancak okulda tiyatro gösterisi yaparken düşerek yaralandığını söyleyen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.