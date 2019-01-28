İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal kimdir, nereli, kaç yaşında

Tamer Akkal İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.



Tamer Akkal kimdir? İyi Parti'den istifa eden Malatya Milletvekili Tamer Akkal nereli? Tamer Akkal kaç yaşında ve nerede doğdu? Çevre Komisyonu üyesi olan Tamer Akkal’ın hayatı...



Tamer Akkal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İyi Parti Manisa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi.



Tamer Akkal, 20.08.1974 yılında Manisa'da doğdu. Gazi İlköğretim okulu ve Şehitler Ortaokulu eğitimi tamamladı. Tamer Akkal, devam ettiği Manisa Lisesi eğitimi yarım bırakarak öğrenimini Açık Lise'de devam ederek tamamladı. İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Akkal halen devam ediyor. 2007 yılından itibaren MHP'de farklı kademelerde görev alan Akkal 2016 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 08 Aralık 2017 tarihinde İYİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimlerde aday adayı olmak üzere 26 Nisan 2018 tarihinde İl başkanlığı görevinden istifa etti. Evli ve 1 kız babası.