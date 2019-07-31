İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur kimdir

İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı’da gördü. 1992 yılından bu yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı’da gördü. İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.



Uygur, 1982 yılından beri Torbalı’da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirmektedir. 1992 yılından bu yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.



Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde halkın teveccühünü alarak CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.



BAŞKANIN GÖREVLERİ



Belediye başkanı



Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.



Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.



Belediye başkanının görev ve yetkileri



Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:



a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.



b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.



c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.



d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.



e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.



f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.



g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.



h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.



i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.



j) Belediye personelini atamak.



k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.



l) Şartsız bağışları kabul etmek.



m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.



n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.



o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.



p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.