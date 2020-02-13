Kaan Kalyon kimdir? Adı Chloe Loughnan ile anılan iş insanı Kaan Kalyon kimdir? 

Hakkında net bir bilgi bulunmayan Kaan Kalyon, Kei Kei Tekstil adlı markanın kurucusudur. Kadın giyim sektöründe olan Kalyon, özel gece elbiselerinin satışını yapmaktadır.

Sabancı ailesi ile yakınlığı ile tanınan Kalyon'un da jet sosyeteden olduğu biliniyor.

Ünlü İrlandalı model Chloe Loughnan ile birlikte olduğu iddiaları ile gündeme gelen genç iş insanı Kaan Kalyon'un adı daha öncede şu an Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Sinem Kobal ile anılmıştı.

Kalyon, Instagram'da sık sık arkadaşları ile geçirdiği keyifli zamanların fotoğraflarını paylaşıyor. Fakat aşk iddiaları ile adının anıldığı Loughnan ile takipleşmiyorlar.

İkili aşk iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ulusal.com.tr