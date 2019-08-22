Kaan Yıldırım, Demet Özdemir ile aşk yaşadıkları iddiaları sonrası arama motorlarında iki isim hakkında çok sayıda araştırma yapılmaya başlandı. 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yıldırım, oyunculuk kariyerine 2013 yılında Kayıp adlı dizi ile adım attı. Oyuncu Kaan Yıldırım, Ulan İstanbul, Adı Mutluluk, Kalbim YnagınYeri, Klavye Delikanlıları, İnsanlık Suçu ve Halka gibi birçok dizide rol aldı

Kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir aşk yaşadıkları iddiaları ile öne çıkan Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Kayıp adlı dizi ile adım atan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz Haziran ayında boşandıklarını açıklamışlardı.



Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.



Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.



14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.