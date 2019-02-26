Çok sayıda dizide rol alan Suat Ergin sosyal medyada en çok arananlar arasında yerini aldı. Suat Ergin kimdir, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?

Kara Para Aşk, Arka Sokaklar ve Söz gibi dizilerde rol alan Suat Ergin, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.



Suat Ergin kimdir?

Oyuncu Suat Ergin 10 Mayıs 1983 yılında Elazığ'da doğmuştur. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Ergin oyunculuğa başlamıştır.



Oynadığı diziler

Kurt Kaunu

Bir Kadın Tanıdım

Yol Ayrımı

İffet

Kara Sevda

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kurtlar Vadisi Pusu

Kara Para Aşk

Payitaht

Arka Sokaklar