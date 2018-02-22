Oy pusulası işte böyle olacak
Oy pusulası işte böyle olacak
Türkiye'nin 5'te 1'i soy ağacını öğrendi
Türkiye'nin 5'te 1'i soy ağacını öğrendi
ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti
ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti
Fetullah Gülen'in malikânesini anlatan sanık, tahliye edildi
Fetullah Gülen'in malikânesini anlatan sanık, tahliye edildi

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk kimdir

Bıçaklı saldırıya uğrayan Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk kimdir

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk kimdir

– 1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu.

– İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı.

– 1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı.

– 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.

– 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.

– 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı.

– 1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği ‘nin açmış olduğu onlarca‘’Belediye Akademisinde’ belediyecilikle ilgili eğitimler aldı.

– Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

– Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Etiketler; #kayseri #Yahyalı #esat öztürk
İlişkili Haberler
Kayseri Yahyalı'nın AKP'li başkanı Esat Aktürk'e saldırı! AKP'den açıklama - Son dakika haberleri
Kayseri Yahyalı'nın AKP'li başkanı Esat Aktürk'e saldırı! AKP'den açıklama - Son dakika haberleri
Kayseri'de, Yahyalı İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe, saldırıda yaralandı. Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A, bıçakla yaraladı, ardından gözaltına alındı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve belediye personelimizin uğramış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyor, belediye başkanımız ve personeline acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.