Bıçaklı saldırıya uğrayan Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk kimdir

– 1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu.



– İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı.



– 1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı.



– 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.



– 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.



– 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı.



– 1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği ‘nin açmış olduğu onlarca‘’Belediye Akademisinde’ belediyecilikle ilgili eğitimler aldı.



– Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.



– Evli ve 3 çocuk babasıdır.