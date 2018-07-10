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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy kimdir?

1968'de İstanbul'da doğan Mehmet Ersoy, İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi.

Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti satmamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Ersoy, 9 Temmuz 2018'de, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı.
 

Etiketler; #mehmet ersoy
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