İş hayatına İstanbul Sirkeci'de bir tezgahta satış yaparak başlayan ve şimdi Mektebim okulları sahibi olan Ümit Kalko kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

ÜMİT KALKO



İş hayatına İstanbul Sirkeci'de bir tezgah ile başladı.



1983 Ankara doğumlu olan Ümit Kalko, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırıma Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik bölümünde eğitim alan Kalko, Yüksek Lisansını Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Avrupa Birliği Sürecinin Yerel Yönetimlere Yansımaları” konusunda tamamladı. Ümit Kalko, doktora çalışmalarına İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde “Yönetim ve Organizasyon” alanında devam etmektedir.



2006 yılında açıköğretim, serbest muhasebecilik, KPSS gibi kurslarla Ümit Eğitim Kurumları olarak girdiği eğitim sektöründeki faaliyetlerini, adını Atatürk’ün verdiği Millet Mekteplerinden alan İş hayatına İstanbul Sirkeci'de bir tezgah ile başladı.1983 Ankara doğumlu olan Ümit Kalko, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırıma Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik bölümünde eğitim alan Kalko, Yüksek Lisansını Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Avrupa Birliği Sürecinin Yerel Yönetimlere Yansımaları” konusunda tamamladı. Ümit Kalko, doktora çalışmalarına İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde “Yönetim ve Organizasyon” alanında devam etmektedir.2006 yılında açıköğretim, serbest muhasebecilik, KPSS gibi kurslarla Ümit Eğitim Kurumları olarak girdiği eğitim sektöründeki faaliyetlerini, adını Atatürk’ün verdiği Millet Mekteplerinden alan Mektebim Okulları ile sürdürmektedir.