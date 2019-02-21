Acun Ilıcalı ile Melike Taner hakkında flaş açıklamalar yapıldı. Magazinseverler, Melike Taner'in kim olduğunu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Acun Ilıcalı ile Melike Taner hakkında tüm bilgiler. Acun Ilıcalı, iddialar sonrası Instagram hesabına hikaye ekleyerek Melike Taner hakkında paylaşımda bulundu. Ilıcalı, "Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilginize" ifadelerini paylaştı

Melike Taner ile Acun Ilıcalı iddiaları gündemi sarstı. İddialarla ilgili olarak magazin okuyucuları için önemli açıklama yapıldı.



Acun Ilıcalı, Instagram hesabına hikaye ekleyerek iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, "Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilginize" ifadelerini kullandı.



MELİKE TANER KİMDİR



Melike Taner, 1 Ağustos 1996 doğumlu ve Aslan burcu. Taner, Miss Turkey 2015'te yer almıştı.



Melike Taner’in Instagram profil fotoğrafında özel bir jete bindiği görülüyor.