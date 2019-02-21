YAŞAR TOKSOY KİMDİR
09.08.1961 Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesinde Dünya'ya geldi. İlk ve ortaokulu Kuzuculu Mahallesinde tamamlayarak Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalışma hayatına başlayıp, daha sonra Dörtyol Belediyesine geçiş yaptı.
Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı. Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi. Kuzuculu Belediyesinde kısa sürede başta kuzuculu olmak üzere Dörtyol'un ve Hatay'ın tüm ilçelerine örnek bir Belediyecilik hizmeti sergileyen Yaşar Toksoy, 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Dörtyol Belediye Başkanı seçildi.
Bugün- Şehr-emini sıfatıyla Dörtyol Belediye Başkanıdır.
Evli ve 4 çocuk Babası olup orta dereceli İngilizce bilmektedir.
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