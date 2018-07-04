Millî imkanlarla geliştirilen "Teber Güdüm Kiti"nin son atış testleri yapıldı. Faaliyetleri başarıyla tamamlanan sistemin, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı bu ay yapılacak.

Son atışları başarıyla tamamlandı. "Teber Güdüm Kiti" şimdi TSK envanterine girmeye hazılanıyor.Güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılıyor. Bu bombaları güdümlü ve akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor.Teber Güdüm Kiti, milli imkanlarla geliştirildi. Bu kitin takılı olduğu Mk-82 bombalarıyla Konya-Karapınar’da atışlı testler yapıldı. Hedefler, etkin şekilde vuruldu.F-16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri de başarıyla tamamlandı. Sahada çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor.Kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliğiyle lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.Bu ay itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak. Teber Güdüm Kiti bulunan mühimmatlar F-16 platformuna takılarak operasyonlarda kullanılabilecek.