NTV ekranlarına geri dönen Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır

Türk haber spikeri ve sunucu.Simge Fıstıkoğlu 12 Aralık 1982 İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda gördü. Liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesinde okudu ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim gördü. Medyaya ilk adımını Elle Decor Dergisi ile attı. Burada kısa bir süre çalıştıktan sonra görsel basında yer almak isteyen Fıstıkoğlu Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Murat Ongun'un yanına gitti ve ben "Bu mesleği öğrenmek istiyorum" dedi. Murat Ongun'dan "spor servisinde hemen başla" yanıtını almasının ardından 16 Ekim 2006 tarih işe başladı.2009 yılına kadar Habertürk kanalında spor spikerliği, bir çok ünlü isimle röportajlar yaptı. 2009 yılında Spor Müdürü oldu. Spor bölümünden haber aktarma bölümüne geçen Fıstıkoğlu 1 Gün ve Gün Başlıyor haber kuşaklarını sundu. cumartesi-pazar sabahları 09:15 – 12:00 saatleri arasında canlı yayınlanan Burası Haftasonu isimli programı hazırlayıp sundu.