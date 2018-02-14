Bir süredir kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan'ın Çıldır ilçesinde doğan Nuray Hafiftaş Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.



Alınan bilgiye göre, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bir süredir kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş, Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde hayatını kaybetti.



Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.



Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.



Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu.



Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.



Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.



Albümleri



Asker Mektubu (Arabesk) (Raks, 1987)

Yaradan Aşkına (Güneş, 1988)

Dön İki Gözüm (Güneş, 1989)

Dilanım (Güneş, 1990)

Divane Gönlüm (Destan, 1990)

Turquie Aşık (MCM, 1991)

Atılmaz Sevda (Güneş, 1991)

Arada Bir (NetSes, 1992)

Dinle (NetSes, 1993)

Şimdi Oldu (ASM, 1994)

Eline Düştüm (Mert, 1996)

Eyvah Gönül (Prestij Müzik, 2000)

Leyli Leyli (Prestij Müzik, 2002)

Sılayı Ver (Ateş Müzik Üretim , 2005)

Yıllarım (Ateş Müzik Üretim, 2007)



Müzik videoları



"Gözünü Toprak Doyursun"

"Dinle"

"Eyvah Gönül"



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