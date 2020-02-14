Operasyon ile yakalanan mafya lideri Yakup Süt kimdir? 

Birçok firar etme ve firar etmeye yardım suçuyla gündeme gelen ve tefecilikle tanınan Yakup Süt bugün 17 adamı ile birlikte yakalandı.

Senet, çek ile insanlara tefecilik yapan, iki kişiyi öldürdüğü bilinen Yakup Süt müebbet hapis cezası ile hapis yatarken Kırklareli Cezaevi'nden firar etti. 1994 yılında Nejat Daş adlı bir uyuşturucu kaçakçısını hapishaneden kaçırmaya çalıştı. Bu girişim sonucu tutuklanan Süt, bu kez de Şişli Adliyesi'nden firar etti.



1998 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'a yapılan saldırıyı organize etme suçundan tekrar yakalandı. 1999 yılında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarken tekrar firar etti.

Firardayken yasa dışı işlerine devam eden Süt, bugün yapılan bir operasyon ile İdtanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.

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