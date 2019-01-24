Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil kimdir?

1985 yılında Burdur'da doğdu. Isparta Fen Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. Lise döneminde Vatan Partisi ve siyasal mücadeyleyle tanıştı.



Hacettepe Üniversitesi İktisat(İngilizce) bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Vatan Partisi'nin gençlik kolları Öncü Gençlik üyesi olarak üniversitenin Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanlığı görevini yürüttü. Üniversite dönemi boyunca Öncü Gençlik Ankara Sekreterliği, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara Başkanlığı, TGB Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Öncü Gençlik Genel Sekreterliği ve Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.



2011 yılında üniversiteden mezun oldu. Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB'deki yöneticilik görevlerini 2013 yılında devrederek Aydınlık gazetesinde gazeteciliğe adımını attı, editör olarak görev yaptıktan sonra gazetenin gece sorumlusu olarak çalıştı.



2014 yılından 2015 yılına kadar Ulusal Kanal'ın Ankara Haber Müdürlüğü'nü yaptı. 2015 yılında bu kez İstanbul'da Ulusal Kanal'da gazeteciliği sürdürdü.



2016 yılında Vatan Partisi'nin Kadıköy İlçe Başkanı seçildi.



Bu göreve, 3 yıla yakın bir süredir devam etmektedir. Evlidir.