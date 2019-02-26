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Oyuncu Suat Ergin kimdir? Hangi dizilerde oynadı, nerelidir?

Çok sayıda dizide rol alan Suat Ergin sosyal medyada en çok arananlar arasında yerini aldı. Suat Ergin kimdir, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?

Oyuncu Suat Ergin kimdir? Hangi dizilerde oynadı, nerelidir?

Kara Para Aşk, Arka Sokaklar ve Söz gibi dizilerde rol alan Suat Ergin, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 

Suat Ergin kimdir?
Oyuncu Suat Ergin 10 Mayıs 1983 yılında Elazığ'da doğmuştur. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Ergin oyunculuğa başlamıştır.

Oynadığı diziler
Kurt Kaunu
Bir Kadın Tanıdım
Yol Ayrımı
İffet
Kara Sevda
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Kurtlar Vadisi Pusu
Kara Para Aşk
Payitaht
Arka Sokaklar

Etiketler; #Suat Ergin
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